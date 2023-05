Гвардіола: Мессі зробить все можливе для повернення в Барселону

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі захоче повернутися до Барселони.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

Pep Guardiola: “I’m sure Leo Messi will try everything to return to Barcelona”, told ESPN 🚨🔵🔴 #FCB



“I’m sure Joan Laporta will try to make it happen and Messi the same — I hope he can say goodbye as he deserved, I want to be on my own seat on the field to enjoy his farewell”. pic.twitter.com/7ytNzWQ7tx