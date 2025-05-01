Протримався два раунди: Лерен нокаутував Радченка в бою за титул WBC
Чемпіон світу WBC у бріджвейті (до 101,6 кг) Кевін Лерен (31-3, 15 KO) технічним нокаутом переміг українця Сергія Радченка (11-8, 5 KO).
Український боксер двічі побував у нокдауні в другому раунді, проте зміг встояти на ногах до гонга.
З перших секунд наступної 3-хвилинки південноафриканський боксер продовжив атакувати та втретє відправив українця в нокдаун, після чого команда Радченка викинула рушник на ринг, що знаменувало дострокове завершення поєдинку.
Нагадаємо, що вперше в історії нашої країни українець провів бій за звання чемпіона світу в Африці.
За свою професійну боксерську кар’єру Лерена тричі виходив в ринг проти українців і почергово переміг Ігоря Пилипенка (в Данії у 2015 році), Дмитра Кучера (у 2018 році в Південній Африці) та Романа Головащенка (в Азербайджані у 2018 році).
Тож Сергій Радченко стане четвертим українцем серед суперників Кевіна. Цікаво, що у своєму дебютному поєдинку на професійному рингу, який відбувся 4 жовтня 2014 року в "Арена Львів", Радченко переміг Ігоря Пилипенко, з яким через рік зустрінеться Лерена.
Паралельно з професійною боксерською кар'єрою Сергій Радченко тривалий час працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика.