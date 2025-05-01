Протримався два раунди: Лерен нокаутував Радченка в бою за титул WBC

Чемпіон світу WBC у бріджвейті (до 101,6 кг) Кевін Лерен (31-3, 15 KO) технічним нокаутом переміг українця Сергія Радченка (11-8, 5 KO).

Український боксер двічі побував у нокдауні в другому раунді, проте зміг встояти на ногах до гонга.

З перших секунд наступної 3-хвилинки південноафриканський боксер продовжив атакувати та втретє відправив українця в нокдаун, після чого команда Радченка викинула рушник на ринг, що знаменувало дострокове завершення поєдинку.

Kevin Lerena retains his WBC bridgerweight title he beats Ukrainian Serhiy Radchenko in the third of 12 rounds, by a TKO here at Sunbet Arena in Pretoria.

It's a wrap from us here @City_Press pic.twitter.com/1KwknjYgqs — Tiisetso Malepa (@TiisetsoMalepa) May 1, 2025

Нагадаємо, що вперше в історії нашої країни українець провів бій за звання чемпіона світу в Африці.

За свою професійну боксерську кар’єру Лерена тричі виходив в ринг проти українців і почергово переміг Ігоря Пилипенка (в Данії у 2015 році), Дмитра Кучера (у 2018 році в Південній Африці) та Романа Головащенка (в Азербайджані у 2018 році).

Тож Сергій Радченко стане четвертим українцем серед суперників Кевіна. Цікаво, що у своєму дебютному поєдинку на професійному рингу, який відбувся 4 жовтня 2014 року в "Арена Львів", Радченко переміг Ігоря Пилипенко, з яким через рік зустрінеться Лерена.

Паралельно з професійною боксерською кар'єрою Сергій Радченко тривалий час працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика.