Будинок Родріго пограбували під час фіналу Кубка Іспанії

Поліція займається встановленням доказів та пошуком злодіїв

Джерело - Cadena SER.

Невідомі злодії пробралися в будинок вінгера Реала Родріго під час фіналу Кубка Іспанії проти Осасуни (2:1).

Про це повідомляє Cadena SER.

Охоронець помешкання сповістив поліцію про факт незаконного проникнення на територію. Зараз поліція займається встановленням доказів та пошуком злодіїв.

Відзначається, що пограбування було організоване місцевою мадридською бандою, що спеціалізується на саме крадіжках. Імовірно, що раніше це ж злочинне угруповання грабувало будинки двох інших гравців Реала - Каріма Бензема та Дані Карвахаля.

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