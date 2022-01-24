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Будинок Бензема пограбували під час матчу з Ельче

Вчора 22:25 190 0
Зловмисники розбили вікна будинку кувалдою, після чого винесли безліч цінних речей
Будинок Бензема пограбували під час матчу з Ельче
#Бензема, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - ABC.

Будинок форварда Реала Каріма Бензема був пограбований.

Про це повідомляє ABC.

Злочинці проникли на віллу в елітному житловому комплексі під час матчу вершкових з Ельче (2:2), в якому француз брав участь.

  Актуально: Бензема травмувався у матчі з Ельче

Зловмисники розбили вікна будинку кувалдою, після чого винесли безліч цінних речей.

Поліція прибула на місце події після того, як Бензема, який прибув додому, включив сигналізацію. Поліція з'ясовує, чому сигналізація не спрацювала раніше.

Нагадаємо, Реал вирвав нічию в Ельче.

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