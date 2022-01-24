Зловмисники розбили вікна будинку кувалдою, після чого винесли безліч цінних речей

Джерело - ABC.

Будинок форварда Реала Каріма Бензема був пограбований.

Про це повідомляє ABC.

Злочинці проникли на віллу в елітному житловому комплексі під час матчу вершкових з Ельче (2:2), в якому француз брав участь.

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Зловмисники розбили вікна будинку кувалдою, після чого винесли безліч цінних речей.

Поліція прибула на місце події після того, як Бензема, який прибув додому, включив сигналізацію. Поліція з'ясовує, чому сигналізація не спрацювала раніше.

Нагадаємо, Реал вирвав нічию в Ельче.