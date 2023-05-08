Тен Гаг: Помилки – частина футболу

Манчестер Юнайтед розчарований результатом матчу 35 туру АПЛ з Вест Гемом (0:1).

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Думаю, у першому таймі ми грали добре, створювали шанси, але пропустили при першій же можливості. Звісно, розчаровані результатом, як і у четвер проти Брайтона (0:1).

У нас є тиждень відпочинку, це вперше з Різдва. Нам потрібна енергія, тому що обидва других тайми були нижче стандартів.

Де Хеа і гол? Помилки – частина футболу. Потрібно поратися з цим та повертатися, тому що це командний спорт. Він один з лідерів за сухими матчами у сезоні, ми також цього досягли командою. Таке трапляється, це футбол, але кожен повинен брати відповідальність", – сказав тен Гаг.