Мова йде про справу щодо розкрадання грошей

Національне антикорупційне бюро провело слідчі дії стосовно координатора національної програми Велике будівництво, віцепрезидента УАФ Юрія Голика.

Про це повідомляє ZN.UA.

Мова йде про справу щодо розкрадання грошей під час будівництва доріг у Дніпропетровській області.

Відомо що у нього в результаті слідчих дій вилучили телефон та ноутбук. Крім того, за даними джерел видання, у справ проходить ексзаступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше НАБУ вже проводило обшуки в Голика.

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