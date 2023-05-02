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Миколенко отримав низьку оцінку за матч з Лестером

Миколенко отримав низьку оцінку за матч з Лестером
Сьогодні 08:52 163 0
Миколенко отримав низьку оцінку за матч з Лестером
#Евертон, #Лестер, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру Англійської Прем'єр-Ліги Лестер вдома зіграв внічию з Евертоном (2:2).

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку у 6.4 бали. За 90 хвилин Миколенко 32 рази доторкнувся до м'яча, тричі виніс м'яч, 1 раз заблокував удар, двічі зробив перехоплення, 1 раз відібрав м'яч, 1 раз обіграв суперника, зробив 12 точних пасів (85,7%), виграв 3 єдиноборства, 7 разів втратив володіння, двічі сфолив та заробив на собі 1 фол.

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