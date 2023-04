Челсі зацікавлений у трансфері Кейна з Тоттенгема

Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра

Фаворит на пост головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно має намір запросити англійського форварда в свій новий клуб.

#ManchesterUnited (already opened talks) and #Chelsea (Pochettino loves him) are interested in signing Harry #Kane in the summer #transfers window. His contract expires in 2024. #Tottenham ask €120M for the striker and Levy would prefer to sell him to a foreign club