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Челсі зацікавлений у трансфері Кейна з Тоттенгема

Можливий новий тренер Челсі Почеттіно хоче підписати Кейна
Сьогодні 11:42 219 0
Челсі зацікавлений у трансфері Кейна з Тоттенгема
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Челсі, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн може продовжити кар'єру  в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра

Фаворит на пост головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно має намір запросити англійського форварда в свій новий клуб.

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