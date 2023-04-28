Головне
Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 13:54 171
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:20 5936
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:35 4644
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:50 24377
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном
Вчора 20:37 2576
Калініна програла Шериф у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Вчора 19:29 531 1
Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023
Вчора 18:15 1991
Костюк поступилась у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Вчора 17:27 622 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 15:31 11401
Зінченко, ти плачеш зараз: фанати Арсенала та Ман Сіті поглузували з українця після матчу АПЛ
Вчора 13:23 2806
Прямі трансляції

Емері: Наступна робота в Іспанії була б в Атлетіко, Реалі чи Барселоні

Тренер Астон Вілли розповів у який клуб в Іспанії готовий повернутися
Сьогодні 13:44 303 0
Емері: Наступна робота в Іспанії була б в Атлетіко, Реалі чи Барселоні
Фото: Getty Images
#Астон Вілла, #Емері

Джерело - AS.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері готовий очолити лише топовий клуб у Ла-Лізі.

Про це він розповів порталу AS.

"Це природно. Ми всі маємо шукати конкурентних викликів. Мені пощастило бути в трьох клубах Іспанії найвищого рівня: Валенсії, Севільї та Вільярреалі. Наступним моїм кроком в Іспанії була б робота в Атлетіко, Реалі чи Барселоні.

  Астон Вілла - Фулгем 1:0: огляд матчу АПЛ

Подолати цей бар’єр дуже важко. АПЛ дає мені можливість продовжувати розвиватися. Звичайно, Севілья, Вільярреал чи Валенсія також дають мені це, але тут я зустрічаю нові труднощі. І, не забуваймо, АПЛ є домом для найкращих інвесторів, тренерів та гравців світу", - сказав Емері.

Напердодні Астон Вілла здолала Фулгем в АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4644
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 5936
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 11401
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном 2576
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 24377
Мудрик філігранно прокинув м'яча поміж ніг супернику в матчі АПЛ - відео Мудрик філігранно прокинув м'яча поміж ніг супернику в матчі АПЛ - відео 3104
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16209 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33865 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20344
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29961
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 68911 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20782