Емері: Наступна робота в Іспанії була б в Атлетіко, Реалі чи Барселоні

Тренер Астон Вілли розповів у який клуб в Іспанії готовий повернутися

Джерело - AS.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері готовий очолити лише топовий клуб у Ла-Лізі.

Про це він розповів порталу AS.

"Це природно. Ми всі маємо шукати конкурентних викликів. Мені пощастило бути в трьох клубах Іспанії найвищого рівня: Валенсії, Севільї та Вільярреалі. Наступним моїм кроком в Іспанії була б робота в Атлетіко, Реалі чи Барселоні.

Астон Вілла - Фулгем 1:0: огляд матчу АПЛ

Подолати цей бар’єр дуже важко. АПЛ дає мені можливість продовжувати розвиватися. Звичайно, Севілья, Вільярреал чи Валенсія також дають мені це, але тут я зустрічаю нові труднощі. І, не забуваймо, АПЛ є домом для найкращих інвесторів, тренерів та гравців світу", - сказав Емері.

Напердодні Астон Вілла здолала Фулгем в АПЛ.

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