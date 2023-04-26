Едмар: Хочеться бути схожим на Артету

Наставник Арсенала Мікель Артета - приклад для наслідування в сучасному футболі.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера Металіста 1925 Едмар.

"Зараз, звісно, найбільше подобається Артета. В нього такий красивий футбол, гра вперед, всі з оборони вмикаються в атаку. Мені це подобається. Для мене було показово, як Артета зараз підібрав таку команду, що хлопці його слухають. Хочеться бути схожим на Артету, як він поводиться", - сказав Едмар.