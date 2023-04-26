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Едмар: Хочеться бути схожим на Артету

Виконувач обов’язків головного тренера Металіста 1925 розповів на кого з європейських фахівців рівняється
Сьогодні 12:21 224 0
Едмар: Хочеться бути схожим на Артету
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Едмар, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Наставник Арсенала Мікель Артета - приклад для наслідування в сучасному футболі.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера Металіста 1925 Едмар.

"Зараз, звісно, найбільше подобається Артета. В нього такий красивий футбол, гра вперед, всі з оборони вмикаються в атаку. Мені це подобається. Для мене було показово, як Артета зараз підібрав таку команду, що хлопці його слухають. Хочеться бути схожим на Артету, як він поводиться", - сказав Едмар.

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