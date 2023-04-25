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Гравці Тоттенхема відшкодують фанатам вартість квитків на програний матч з Ньюкаслом

Сьогодні 20:11 224 0
Гравці Тоттенхема відшкодують фанатам вартість квитків на програний матч з Ньюкаслом
Фото Getty Images
#Ньюкасл, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Тоттенгема відшкодують фанатам вартість квитків за матч з Ньюкаслом (1:6) минулими вихідними, 23 квітня.

Відповідна заява вийшла у клубних соцмережах.

"Як команда ми розуміємо ваше розчарування, вашу злобу. Ми були недостатньо хороші. Ми знаємо, що в таких ситуаціях слів недостатньо, але повірте нам, така поразка завдає біль.

Ми цінуємо вашу підтримку, як вдома, так і на виїзді, і тому ми хотіли б відшкодувати вболівальникам вартість їхніх квитків на матч зі Сент-Джеймс Парку. Ми знаємо, що це не змінить того, що сталося в неділю, і ми зробимо все можливе, щоб виправити ситуацію в четвер увечері проти Манчестер Юнайтед, коли ваша підтримка знову буде для нас головним. Тільки разом ми зможемо рухатися вперед", - йдеться у заяві опублікованій у соціальних мережах від імені футболістів Тоттенгема.

Нагадаємо, що після поразки було звільнено виконувач обов'язків тренера Крістіан Стелліні. Клуб призначив на вакантну посаду ще одного виконуючого обов'язки Раяна Мейсона.

Тоттенгем посідає в АПЛ 5-е місце з 53-ма очками після 32 турів.

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