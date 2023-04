Гравці Тоттенхема відшкодують фанатам вартість квитків на програний матч з Ньюкаслом

Футболісти Тоттенгема відшкодують фанатам вартість квитків за матч з Ньюкаслом (1:6) минулими вихідними, 23 квітня.

Відповідна заява вийшла у клубних соцмережах.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH