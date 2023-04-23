Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 квітня, відбулося 2 матчі в межах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 23 квітня
Борнмут - Вест Гем 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Антоніо, 0:2 - 12 Лукас, 0:3 - 43 Райс, 0:4 - 72 Форнальс
Українець Ілля Забарний провів матч на лаві для запасних.
Ньюкасл - Тоттенгем 6:1 (5:0)
Голи: 1:0 - 2 Мерфі, 2:0 - 6 Жоелінтон, 3:0 - 9 Мерфі, 4:0 - 19 Ісак, 5:0 - 21 Ісак, 5:1 - 49 Кейн, 6:1 - 67 Вілсон
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