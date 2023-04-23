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Ньюкасл знищив Тоттенгем, Вест Гем розгромив Борнмут Забарного: результати матчів АПЛ

У 32-у турі АПЛ відбулося 2 поєдинки
Сьогодні 17:53 234 0
Ньюкасл знищив Тоттенгем, Вест Гем розгромив Борнмут Забарного: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Вест Гем, #Ілля Забарний, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 квітня, відбулося 2 матчі в межах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 23 квітня

Борнмут - Вест Гем 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Антоніо, 0:2 - 12 Лукас, 0:3 - 43 Райс, 0:4 - 72 Форнальс

Українець Ілля Забарний провів матч на лаві для запасних.

Ньюкасл - Тоттенгем 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 - 2 Мерфі, 2:0 - 6 Жоелінтон, 3:0 - 9 Мерфі, 4:0 - 19 Ісак, 5:0 - 21 Ісак, 5:1 - 49 Кейн, 6:1 - 67 Вілсон

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