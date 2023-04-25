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Дедишин різко відреагував на інформацію про конфлікт з представниками СК Дніпро-1

Ігор Дедишин прокоментував інформацію про конфлікт з представниками СК Дніпро-1
Сьогодні 14:12 268 0
Дедишин різко відреагував на інформацію про конфлікт з представниками СК Дніпро-1
#Дедишин, #Рух Львів, #СК Дніпро-1

Джерело - ukrfootball.ua.

Генеральний директор Руху Ігор Дедишин спростував інформацію про конфлікт з представником СК Дніпро-1 після поразки (2:3) у 22 турі УПЛ.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Українському футболу.

"Зазвичай таку маячню не коментую. Але на цей раз зроблю виняток. Все ж хотів би, щоб журналісти оперували конкретними фактами, а не плітками. І якщо вже журналіст щось десь почув і намагається намалювати сенсацію чи скандал там, де його і близько не було, то бодай вигадуйте реальних персонажів. А то мене згадали, а того, з ким начебто була дискусія, – ні.

І було б добре автору цієї публікації дотримуватись журналістських стандартів – звернутися бодай за коментарем для розкриття теми. В погоні за сенсацією відбувається журналістика в стилі "бабка бабці сказала". Притягувати за вуха якісь незрозумілі події і розкручувати з цього сенсацію чи скандал, щонайменше, некрасиво і некоректно.

Спочатку розберіться у всьому, з'ясуйте факти і обставини, а тоді пишіть і когось в чомусь звинувачуйте. Бо насправді в погоні за смаженим вийшла дуже дешева спроба зробити скандал на рівному місці", – розповів Дедишин.

Нагадаємо, у матчі 7-го туру Дедишина виникла бійка зі спортивним директором дніпрян Євгеном Красніковим.

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