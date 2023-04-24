Дедишин знову влаштував конфлікт з представниками Дніпро-1

Під час матчу 22-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Рухом (3:2) стався конфлікт між представниками команд.

Про це розповів журналіст Ігор Семйон.

"Під час матчу один з керівників львівської команди грубо "наїхав" на представника іншої сторони... З переходом на особистості. За те, що "рухівцю" не сподобався бліц-аналіз одного з епізодів матчу (вже за рахунку 3:2), зроблений представником СК Дніпро-1.

Важлива деталь – аналіз цей був непублічним. Представник дніпрян просто сказав свою думку сусіду у секторі, а представник Руха вклинився, фактично "підслухавши" чужу розмову, одразу агресуючи з переходом на особистості.

Хто це був з боку СК Дніпро-1 – не скажу, бо це абсолютно неважливо. А хто був від Руха – скажу. Це Ігор Дедишин, генеральний директор клубу", – відзначив Семйон.