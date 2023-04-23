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Челсі може перехопити вінгера Мілана Леау

Лондонці вже контактували з представниками футболіста
Сьогодні 18:51 248 0
Челсі може перехопити вінгера Мілана Леау
Фото: Getty Images
#Леау, #Мілан, #Челсі

Джерело - Football Italia.

Представники Челсі спілкувалися з оточенням вінгера Мілана Рафаеля Леау.

Про це повідомляє Football Italia.

В останні тижні гравець ближчий до продовження контракту з "россонері", ніж до трансферу в інший клуб, але лондонці намагаються перехопити ініціативу.

"Сині" вже повідомили представникам футболіста, що готові допомогти Леау з виплатою штрафу Спортінгу у випадку трансферу.

23-річний португалець винен свому колишньому клубу 20 млн євро за односторонній розрив контракту та подальший перехід в Лілль.

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