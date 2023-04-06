Мілан та Леау домовилися про продовження контракту

23-річний футболіст очікуватиме кінця сезону, щоб дізнатися чи вийде Мілан у ЛЧ

Джерело - Relevo.

Мілану вдалося досягти усної домовленості з вінгером команди Рафаелом Леау щодо нового контракту

Про це повідомляє Relevo.

"Россонері" погодилися допомогти португальцю виплатити 19 мільйонів євро Спортінгу за одностороннє розірвання угоди влітку 2018 року.

Зарплата Леау натомість становитиме 5 мільйонів євро чистими виплатами - він стане одним з найбільш високооплачуваних гравців команди.

Зазначається, що 23-річний футболіст, ймовірно, підпише усі документи лише тоді, коли стане відомо, чи потрапить Мілан у Лігу чемпіонів на наступний сезон.

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