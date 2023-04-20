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Президент Наполі хоче продовжити контракт з Осімхеном

Неаполітанці можуть продати нігерійця не дешевше 150 млн
Сьогодні 23:28 167 0
Президент Наполі хоче продовжити контракт з Осімхеном
Фото: Getty Images
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Осімхен

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс має намір залишити в команді нападника Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Він хоче, щоб нігерієць продовжив контракт з клубом. При цьому не виключається трансфер форварда влітку, якщо поступить серйозна пропозиція.

Неаполітанці не відпустять Осімхена дешевше 150 мільйонів євро. Відзначається, що сам Віктор задоволений своїм положенням в команді.

Раніше Наполі поступився Мілану і вилетів у чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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