Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 2183
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 19:28 389
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 17:23 152
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 16:36 24746 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 15:59 2726
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 15:58 3144
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 7245
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 3553
Тоттенгем розірвав контракт з Конте
Сьогодні 08:37 294
Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1183
Прямі трансляції

Наполі назвав нову ціну на Осімхена

Сьогодні 18:42 101 0
Віктор Осімхен влітку може змінити клуб
Наполі назвав нову ціну на Осімхена
Фото - gettyimages
#Наполі, #Осімхен, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Наполі оцінив свого нападника Віктора Осімхена у 150 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нігерієць проводить надпотужний сезон, ведучи команду до перемоги в Серії А та успіху в ЛЧ. 24-річний Осімхен вдячний Наполі, але не приховує свого прагнення виступати в АПЛ. Нападника пов'язують з Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ.

Наполі у 2020-му заплатив Ліллю за форварда 75 млн євро, а тепер налаштований отримати удвічі більше. Якщо хтось наважиться на такі витрати, то зробить Осімхена третім найдорожчим гравцем в історії після Неймара (222 млн євро) та Кіліана Мбаппе (180 млн).

 У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Нагадаємо, лідери Наполі Віктор Осімхен та Хвіча Кварацхелія продовжують перебувати у сфері інтересів Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 24746 2
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 7245
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 12419
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії 13658 6
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 29052
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії 3553
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24806 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7256
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34591
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43117
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73343 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16352