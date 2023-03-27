Наполі назвав нову ціну на Осімхена

Віктор Осімхен влітку може змінити клуб

Наполі оцінив свого нападника Віктора Осімхена у 150 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нігерієць проводить надпотужний сезон, ведучи команду до перемоги в Серії А та успіху в ЛЧ. 24-річний Осімхен вдячний Наполі, але не приховує свого прагнення виступати в АПЛ. Нападника пов'язують з Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ.

Наполі у 2020-му заплатив Ліллю за форварда 75 млн євро, а тепер налаштований отримати удвічі більше. Якщо хтось наважиться на такі витрати, то зробить Осімхена третім найдорожчим гравцем в історії після Неймара (222 млн євро) та Кіліана Мбаппе (180 млн).

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Нагадаємо, лідери Наполі Віктор Осімхен та Хвіча Кварацхелія продовжують перебувати у сфері інтересів Реала.