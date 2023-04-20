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Нападник Інтера Джеко не може забити в 20 матчах поспіль

Боснієць не може відзначитися в останніх двадцяти матчах за клуб та збірну
Сьогодні 18:21 192 0
Нападник Інтера Джеко не може забити в 20 матчах поспіль
Фото: AFP
#Інтер, #Едін Джеко

Джерело - Tribuna.com.

У центрального нападника Інтера Едіна Джека тривала безгольова серія.

Про це повідомляє Tribuna.

Боснієць не може відзначитися в останніх двадцяти матчах за клуб та збірну.

Востаннє Едін забивав ще 18 січня - у фіналі Суперкубку Італії з Міланом (3:0). В Серії А цього року на рахунку Джеко лише один гол - переможний у ворота Наполі (1:0) в 16-му турі.

У березні була інформація, що 37-річний форвард близький до продовження контракту з Інтером.

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