Леау: Мілан хоче виграти Лігу чемпіонів

Мілан має намір поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2022/2023.

Про це заявив вінгер "росонеррі" Рафаел Леау.

"Я знаю, що можу робити різницю. Якщо я не можу забити, то є мої товариші по команді, які можуть це зробити. Я щасливий бути тут. Я пишаюся тим, що захищаю цю футболку. Немає слів для тих, хто працює зі мною.

Минулого року у мене був хороший сезон у лізі, і я хотів показати це знову цього року в Лізі чемпіонів. Я хочу продовжувати мріяти, як і всі гравці "Мілана". Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, і ми на крок ближче до цього. Треба старатися до кінця", - сказав Леау.