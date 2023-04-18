Жота забив гол за Ліверпуль вперше за 372 дні

Португальський вінгер оформив дубль і відзначився асистом.

У матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги Лідс вдома програв Ліверпулю.

Одним із героїв цього протистояння став нападник "червоних" Діогу Жота, який забив у ворота "павичів" два м'ячі і відзначився результативною передачею.

Зазначимо, що до матчу з Лідсом 26-річний португалець не забивав за Ліверпуль загалом у всіх турнірах з 10 квітня 2022 року – його безголева серія тривала 372 дні.

Востаннє Жота забивав за мерсисайдців у поєдинку АПЛ проти Манчестер Сіті, після чого отримав кілька травм. Так, через останнє пошкодження литкового м'яза португалець не грав із жовтня 2022 року по лютий 2023 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!