Дулуб: Від Львова немає грошей за березень і бонусів

Після звільнення з посади головного тренера Львова клуб не виконав перед Олегом Дулубом усіх фінансових зобов'язань.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені казали так: "Давайте ми прямо зараз з вами розрахуємося, допоможемо з речами". Відповів, що так не піде, тому що в контракті прописані умови розлучення, і потрібно їх дотримуватись.

Сказали, що згідно з контрактом, у такому разі розрахуються зі мною протягом п’яти днів. Ми потиснули один одному руки та розійшлися. І ось минуло вже більше трьох тижнів з тієї зустрічі - досі ні я, ні Олександр Грановський не отримали зарплати, яка нам належить. Немає грошей за березень, немає належних за контрактом бонусів", - сказав Дулуб.