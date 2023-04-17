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Дулуб: Від Львова немає грошей за березень і бонусів

Білоруський тренер - про своє звільнення
Сьогодні 18:25 219 0
Дулуб: Від Львова немає грошей за березень і бонусів
#ФК Львів, #Олег Дулуб

Джерело - by.tribuna.com.

Після звільнення з посади головного тренера Львова клуб не виконав перед Олегом Дулубом усіх фінансових зобов'язань.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені казали так: "Давайте ми прямо зараз з вами розрахуємося, допоможемо з речами". Відповів, що так не піде, тому що в контракті прописані умови розлучення, і потрібно їх дотримуватись.

Сказали, що згідно з контрактом, у такому разі розрахуються зі мною протягом п’яти днів. Ми потиснули один одному руки та розійшлися. І ось минуло вже більше трьох тижнів з тієї зустрічі - досі ні я, ні Олександр Грановський не отримали зарплати, яка нам належить. Немає грошей за березень, немає належних за контрактом бонусів", - сказав Дулуб.

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