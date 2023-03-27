Дулуба за контрактом ще не звільнили зі Львова

До 2 квітня Львів має вирішити цю ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Львова Олег Дулуб юридично не припинив співпрацю з клубом.

Про це про це повідомляє ТаТоТаке.

За контрактом білоруського фахівця та його штаб ще не звільнили попри заяви на офіційних ресурсах клубу.

Угода Дулуба розрахована до літа 2024 року. У договорі є певні умови, що йому повинні заплатити зарплату за декілька місяців, а також борг - це необхідно, щоб його остаточно звільнити.

До 2 квітня Львів має вирішити цю ситуацію.

Раніше ФК Львів призначив новим головним тренером Анатолія Безсмертного.