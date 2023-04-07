Ковалець: Не змогли створити багато моментів, хоча передумови були

Фахівець прокоментував поразку своєї команди

Джерело - ФК Ворскла.

Гравці Інгульця не змогли створити багато моментів у матчі з Ворсклою (0:1) у 20-му турі чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер Інгульця Сергій Ковалець.

"Ми грали проти хорошої команди, яка ставить перед собою завдання грати у Лізі Європи, Лізі чемпіонів. На жаль, ми не змогли створити багато моментів, хоча передумови були. Але ця гра вже скінчилася, у нас ще багато матчів. Готуємося до наступних футбольних баталій, які чекають на нас попереду. Хотів би привітати всіх сьогодні зі святом Благовіщення. Важливо, аби війна закінчилася. Завдяки ЗСУ ми граємо у футбол, стараємось розвиватися. І надіємось на те, що Боженько нам допоможе, наступить мир і буде наша перемога.

Можливо, характеру не вистачило? Характер якраз був, гравці хотіли виграти сьогодні. Але пощастило більше сьогодні господарям.