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Ковалець: Не змогли створити багато моментів, хоча передумови були

Фахівець прокоментував поразку своєї команди
Вчора 23:10 184 0
Ковалець: Не змогли створити багато моментів, хоча передумови були
Фото ФК Динамо
#Ворскла, #Інгулець, #Сергій Ковалець

Джерело - ФК Ворскла.

Гравці Інгульця не змогли створити багато моментів у матчі з Ворсклою (0:1) у 20-му турі чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер Інгульця Сергій Ковалець.

"Ми грали проти хорошої команди, яка ставить перед собою завдання грати у Лізі Європи, Лізі чемпіонів. На жаль, ми не змогли створити багато моментів, хоча передумови були. Але ця гра вже скінчилася, у нас ще багато матчів. Готуємося до наступних футбольних баталій, які чекають на нас попереду. Хотів би привітати всіх сьогодні зі святом Благовіщення. Важливо, аби війна закінчилася. Завдяки ЗСУ ми граємо у футбол, стараємось розвиватися. І надіємось на те, що Боженько нам допоможе, наступить мир і буде наша перемога.

Можливо, характеру не вистачило? Характер якраз був, гравці хотіли виграти сьогодні. Але пощастило більше сьогодні господарям.

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