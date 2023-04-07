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Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ

Полтавська команда здобула першу перемогу у 2023 році
Сьогодні 16:57 184 0
Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ
Фото: ФК Ворскла
#Ворскла, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла святкувала перемогу над Інгульцем. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Кравець, якому асистував Скляр. Відзначимо, що у першому таймі матчу півзахисник Ворскли Владлен Юрченко отримав пошкодження.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 7 квітня

Ворскла - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Кравець

Ворскла: Павло Ісенко, Ігор Пердута, Руслан Степанюк (Рікардо Лопес 88), Тауйлян Сефері Сулейманов, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Феліпе Родрігес 88), Ібрахім Кане (Денис Олійник 58), Владлен Юрченко (Олександр Скляр 36)

Інгулець: Олег Білик, Владислав Клименко, Максим Марусич, Олександр Козак (Юрій Козиренко 32), Володимир Одарюк (Іван Головкін 60), Олександр Кучеренко, Артем Смоляков (Максим Мельничук 72), Дмитро Нагієв (Денис Резепов 72), Максим Ковальов, Дмитро Поспєлов (Владислав Р. Сидоренко 60), Андрій Кухарук

Попередження: Ібрахім Кане 55, Артем Челядін 62, Василь Кравець 89 - Олександр Козак 21, Юрій Козиренко 78, Максим Мельничук 82, Максим Марусич 89

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