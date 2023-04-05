Лемпард прийняв пропозицію Челсі

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард погодився повернутися в лондонський клуб до кінця сезону.
Про це повідомляє TalkSport.
Англійський фахівець виконуватиме роль виконувача обов’язків головного тренера Челсі.
До літа Челсі вестиме переговори щодо призначення повноцінного тренера на наступний сезон – зараз розглядаються кандидатури Луїса Енріке та Юліана Нагельсманна.
Френк Лемпард не залишиться після закінчення поточної кампанії.
BREAKING: Frank Lampard has accepted an offer to take charge of Chelsea on an interim basis.— talkSPORT (@talkSPORT) April 5, 2023
It will be purely a short-term deal until the end of the season and will not go beyond that.
- talkSPORT sources understand
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