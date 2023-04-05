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Лемпард прийняв пропозицію Челсі

Легенда Челсі повернеться в клуб
Сьогодні 21:42 546 0
Лемпард прийняв пропозицію Челсі
Фото: Getty Images
#Лемпард, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард погодився повернутися в лондонський клуб до кінця сезону.

Про це повідомляє TalkSport.

Англійський фахівець виконуватиме роль виконувача обов’язків головного тренера Челсі.

До літа Челсі вестиме переговори щодо призначення повноцінного тренера на наступний сезон – зараз розглядаються кандидатури Луїса Енріке та Юліана Нагельсманна.

Френк Лемпард не залишиться після закінчення поточної кампанії.

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