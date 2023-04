Лемпард прийняв пропозицію Челсі

Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард погодився повернутися в лондонський клуб до кінця сезону.

Про це повідомляє TalkSport.

Англійський фахівець виконуватиме роль виконувача обов’язків головного тренера Челсі.

До літа Челсі вестиме переговори щодо призначення повноцінного тренера на наступний сезон – зараз розглядаються кандидатури Луїса Енріке та Юліана Нагельсманна.

Френк Лемпард не залишиться після закінчення поточної кампанії.

BREAKING: Frank Lampard has accepted an offer to take charge of Chelsea on an interim basis.



It will be purely a short-term deal until the end of the season and will not go beyond that.



- talkSPORT sources understand



