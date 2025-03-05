Арсенал в матчі з ПСВ встановив рекорд Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал переграв ПСВ в гостях із нищівним рахунком 7:1 та встановив цікавий рекорд Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

"Каноніри" стали першою командою турніру, яка забила таку кількість м'ячів у виїзному матчі плейоф. Окрім того, для ПСВ ця поразка стала найбільшою у єврокубках за 112-річну історію клубу.

Матч-відповідь між лондонцями та представниками Нідерландів відбудеться наступної середи, 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, відеоогляд матчу між Арсеналом та ПСВ доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.