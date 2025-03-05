Лівий Берег – Верес: де дивитися матч УПЛ

Лівий Берег прийматиме рівненський Верес у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 7 березня, на стадіоні "Арена Лівий Берег", що знаходиться поблизу Києва. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Верес піднявся на 7 сходинку турнірної таблиці після останнього туру та має 25 очок у своєму активі. Рівняни є однією з двох команд, які здобули дві перемоги після зимової перерви.

Лівий берег також зумів перемогти в 19 турі УПЛ, що допомогло киянам вибратись із зони перехідних матчів. Наразі команда має 19 очок та 11 позицію в чемпіонаті України.