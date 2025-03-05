Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Форвард Мемфіса отримав травму в матчі проти Атланти

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 10:53
Форвард Мемфіса отримав травму в матчі проти Атланти
Джарен Джексон
commercialappeal.com

Форвард Мемфіс Джарен Джексон отримав травму в матчі проти Атланти та не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє ESPN.

У баскетболіста діагностовано розтягнення лівої гомілки другого ступеня, через що Джексон пропустить близько тижня.

У сезоні-2024\25 форвард зіграв 59 матчів, в яких в середньому набирає 22.7 очок та виконує 5.8 підборів.

Зазначимо, що Джексон брав участь у матчі всіх зірок НБА, в якому його команда поступилась.

Раніше стало відомо про важку травму лідера Далласа, через яку гравець вибув до кінця сезону.

Мемфіс Грізліс НБА

Мемфіс Грізліс

НБА оштрафувала зірку Мемфіса за підсумками матчу з Нью-Йорком
Будинок зірки Мемфіса пограбували прямо під час матчу
Більше ніхто не застрахований: Морант може бути обмінений наступного міжсезоння
Я зроблю це разом із тобою: Янніс та Морант готові взяти участь у конкурсі данків НБА
Лень програв дебютний матч за Лейкерс Юті Михайлюка, Ірвінг переміг Голден Стейт в матчі НБА

Останні новини