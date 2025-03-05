Форвард Мемфіса отримав травму в матчі проти Атланти

Форвард Мемфіс Джарен Джексон отримав травму в матчі проти Атланти та не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє ESPN.

У баскетболіста діагностовано розтягнення лівої гомілки другого ступеня, через що Джексон пропустить близько тижня.

У сезоні-2024\25 форвард зіграв 59 матчів, в яких в середньому набирає 22.7 очок та виконує 5.8 підборів.

Зазначимо, що Джексон брав участь у матчі всіх зірок НБА, в якому його команда поступилась.

Раніше стало відомо про важку травму лідера Далласа, через яку гравець вибув до кінця сезону.