Ворскла – Карпати: де дивитися матч УПЛ

Ворскла зустрінеться з львівськими Карпатами у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 березня, на стадіоні "Ворскла" ім. Олексія Бутовського. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Після 19 зіграних поєдинків львів'яни розташувалися на шостій сходинці турнірної таблиці, заробивши 27 очок. У попередньому турі Карпати мінімально переграли ЛНЗ.

Ворскла наразі має безвиграшну серію з 5 матчів, через що полтавці опустилися в зону перехідних матчів. Після 19 турів підопічні Юрія Максимова набрали 17 залікових балів. В останній грі полтавська команда сенсаційно відібрала очки в Динамо.