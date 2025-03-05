Полісся – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Одеський Чорноморець завітає в гості до Полісся в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 березня, на "Центральному міському стадіоні Полісся" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Після 19 турів Полісся розташувалося на 5 сходинці турнірної таблиці, набравши 31 очко. У попередній грі підопічні Імада Ашура не зуміли обіграти Оболонь.

Чорноморець продовжує перебувати в зоні вильоту, здобувши 15 залікових балів у 19 іграх. У 18 турі одесити зазнали поразки від Лівого берега.