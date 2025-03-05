Визначився час початку стартового матчу Ястремської в Індіан-Веллсі
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (46) в ніч на 6 березня проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі проти Юань Юе (68, Китай).
Суперниці між собою раніше не зустрічалися.
BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло одиночного розряду, 6 березня
03:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Юань Юе (Японія), корт Stadium 4, 5-м запуском, після матчу Юлія Німаєр (Німеччина) – Робін Монтгомері (США).
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур не змогли пройти півфінал кваліфікації на турнірі в Індіан-Веллсі.