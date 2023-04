Хорватський коуч Славен Билич є кандидатом на посаду головного тренера збірної України.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це трапиться, якщо УАФ "прийме рішення про термінові зміни".

Щодо кандидатури Билича відбудуться переговори. Славена звільнила з Вотфорда на початку березня.

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change 🇺🇦 #Ukraine



Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we