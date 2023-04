Екснападник київського Динамо Артем Бєсєдін відзначився дебютним голом за кіпрську Омонію в матчі національного чемпіонату проти Пафоса.

Український форвард вивів свою команду вперед на 56-й хвилині потужним ударом з 22-х метрів.

How else was Besedin going to break a 2 year goal drought?!



30 yard screamer ofc! https://t.co/hnVwcAZbbZ