Кімміх: У перемозі над Боруссією є частка заслуги Нагельсманна

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн причасний до перемоги над Боруссією Дортмунд.
Про це заявив хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх.
"У цьому результаті є і його (Нагельсманна) частка заслуги. Це не той випадок, коли все, що було до цього, було стерто", - сказав Кімміх.
Joshua Kimmich: "He (Nagelsmann) also has his part in it (today's win). It's not like everything that happened before was erased" [@_kochmaximilian] pic.twitter.com/bdaXPU6qUZ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2023
Нагадаємо, Нагельсманн був звільнений під час паузи на матчі збірних. Команду очолив Томас Тухель.