Кімміх: У перемозі над Боруссією є частка заслуги Нагельсманна

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн причасний до перемоги над Боруссією Дортмунд.

Про це заявив хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх.

Joshua Kimmich: "He (Nagelsmann) also has his part in it (today's win). It's not like everything that happened before was erased" [@_kochmaximilian] pic.twitter.com/bdaXPU6qUZ