Кімміх: У перемозі над Боруссією є частка заслуги Нагельсманна

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн причасний до перемоги над Боруссією Дортмунд.

Про це заявив хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх.

"У цьому результаті є і його (Нагельсманна) частка заслуги. Це не той випадок, коли все, що було до цього, було стерто", - сказав Кімміх.