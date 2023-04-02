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Кімміх: У перемозі над Боруссією є частка заслуги Нагельсманна

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Боруссією
Сьогодні 08:56 204 0
Кімміх: У перемозі над Боруссією є частка заслуги Нагельсманна
Фото: AFP
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кімміх, #Нагельсманн, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн причасний до перемоги над Боруссією Дортмунд.

Про це заявив хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх.

"У цьому результаті є і його (Нагельсманна) частка заслуги. Це не той випадок, коли все, що було до цього, було стерто", - сказав Кімміх.

Нагадаємо, Нагельсманн був звільнений під час паузи на матчі збірних. Команду очолив Томас Тухель.

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