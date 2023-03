Лечче готовий викупити у Мілана нападника Коломбо

Лечче має намір здійснити повноцінний трансфер 21-річного нападника Лоренцо Коломбо, який виступає за команду на правах оренди і належить Мілану.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сума трансферу складе 2,5 мільйони євро.

Мілан може використати опцію зворотного викупу за 3,5 млн, тому що не хоче втрачати молодого нападника.

