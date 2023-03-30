Тудор: Мбаппе - найкращий гравець світу, без нього ПСЖ програв Марселю

Тренер Марселя порівняв Мессі, Мбаппе та Неймара

Джерело - Ліга 1.

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе - найкращий гравець світу.

Про це заявив головний тренер Марселя Ігор Тудор.

"Якщо ПСЖ хоче перемогти, вони перемагають. Крім того, у них є Кіліан Мбаппе. Дуже поважаю Ліонеля Мессі, для мене він найкращий гравець в історії футболу. Неймар також дуже сильний гравець. Але Мбаппе зараз найкращий гравець світу. З ним команда не така, як без нього".

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"Крім того, він не був у складі коли ми їх перемогли. Після цього вони перемогли нас з ним та з іншою мотивацією. Це складний чемпіонат, де треба боротись за кожне очко. Будемо старатись вигравати у кожному матчу і подивимось, куди нас це приведе", - сказав Тудор.

Нагадаємо, ПСЖ готується до нового раунду переговорів про продовження контрактів зі своїми зірками – Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе та Серхіо Рамосом.