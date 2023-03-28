Збірна Італії може натуралізувати ще 10 аргентинців

Італія може натуралізувати ще кількох аргентинців

Італія може натуралізувати ще кількох аргентинських футболістів після того, як Матео Ретегі забив по голу в матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:2) та Мальти (2:0).

Про це повідомляє Tuttosport.

Головним кандидатом є півзахисник РБ Зальцбурга Ніколас Капальдо.

Представники Федерації футболу Італії також слідкують за захисником Ніколасом Валентині (Бока Хуніорс), хавбеками Ігнасіо Пучем (Атлетіко Тукуман), Томасом Поццо (Індепендьєнте), Джино Інфантіно (Росаріо Сентраль), Хуаном Сфорцою (Ньюеллс Олд Бойз), Хусто Джані (Ньюеллс Олд Бойз), Джанлукою Престіанні (Велес Сарсфілд) та форвардами Педро де ла Вегою (Ланус) і Лукасом Бельтраном (Рівер Плейт).

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.