Марлос не збирається завершувати кар'єру

Марлос очікує на найкращу пропозицію

Колишній вінгер Шахтаря та збірної України Марлос, який на початку 2023 року покинув бразильський Атлетіко Паранаенсе на правах вільного агента, перебуває в пошуках нового клубу.

Про це повідомляє iG Sports.

Марлос взимку був близький до трансферу в арабську команду, але перемовини зірвались. Вінгер вже протягом 3-х місяців перебуває без клубної прописки, однак не поспішає погоджуватись на будь-який варіант, оскільки проблем з фінансами у нього немає. Етнічний бразилець з українським паспортом очікує на найкращу пропозицію. Пріоритет – клуби з-за кордону.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії Марлос евакуювався з охопленої війною України в Румунію попри заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку. Незабаром він став гравцем Атлетіко Паранаенсе, за який провів 14 матчів, відзначившись 3 голами.

Раніше повідомлялося, що клуб Ла-Ліги зацікавився колишнім гравцем збірної України.