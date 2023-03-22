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Марлос не збирається завершувати кар'єру

Сьогодні 12:52 120 0
Марлос очікує на найкращу пропозицію
Марлос не збирається завершувати кар'єру
#Марлос

Джерело - sport24.uа.

Колишній вінгер Шахтаря та збірної України Марлос, який на початку 2023 року покинув бразильський Атлетіко Паранаенсе на правах вільного агента, перебуває в пошуках нового клубу. 

Про це повідомляє iG Sports.

Марлос взимку був близький до трансферу в арабську команду, але перемовини зірвались. Вінгер вже протягом 3-х місяців перебуває без клубної прописки, однак не поспішає погоджуватись на будь-який варіант, оскільки проблем з фінансами у нього немає. Етнічний бразилець з українським паспортом очікує на найкращу пропозицію. Пріоритет – клуби з-за кордону.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії Марлос евакуювався з охопленої війною України в Румунію попри заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку. Незабаром він став гравцем Атлетіко Паранаенсе, за який провів 14 матчів, відзначившись 3 голами.

Раніше повідомлялося, що клуб Ла-Ліги зацікавився колишнім гравцем збірної України.

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