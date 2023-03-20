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Капич і ван Леувен - найкращі футболіст та тренер 18-го туру УПЛ

Сьогодні 12:37 93 0
Таке рішення нашої експертної ради
Капич і ван Леувен - найкращі футболіст та тренер 18-го туру УПЛ
#Зоря, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен, #Ріфет Капич

Джерело - upl.uа.

Українська Прем’єр-ліга визначила найкращого футболіста та тренера 18-го туру чемпіонату країни.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками голосування перемогу здобули боснійський хавбек криворізького Кривбаса Ріфет Капич та нідерландський наставник луганської Зорі Патрік ван Леувен. 

Ріфет Капич відзначився дублем у ворота Львова (2:2). Водночас Динамо сенсаційно поступилося Зорі під керівництвом ван Леувена.

До експертної ради УПЛ входять Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

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