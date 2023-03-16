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Коноплянка відновив тренування після травми

Сьогодні 17:17 133 0
Коноплянка може зіграти у матчі проти Ракова
Коноплянка відновив тренування після травми
#Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка відновив тренування після травми.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка у своєму Твіттері.

За його даними, участь українця у наступному матчі з Ракувом залежить від сьогоднішнього тренування.

Матч чемпіонату Польщі Ракув - Краковія відбудеться 18 березня.

33-річний Коноплянка викликаний до збірної України на матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше Ротань пояснив виклик Євгена Коноплянки у збірну України.

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