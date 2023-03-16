Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка відновив тренування після травми.
Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка у своєму Твіттері.
За його даними, участь українця у наступному матчі з Ракувом залежить від сьогоднішнього тренування.
Матч чемпіонату Польщі Ракув - Краковія відбудеться 18 березня.
33-річний Коноплянка викликаний до збірної України на матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Раніше Ротань пояснив виклик Євгена Коноплянки у збірну України.