Ротань: Вірю в Коноплянку як у людину, і як в гравця

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка здатний допомогти збірній України у поєдинку проти Англії.
Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань
"Я як тренер вірю в Євгена. І вірю в те, що він ще не один раз принесе користь національній збірній України. Я вірю в нього і як в людину, і як у гравця. У нього є майстерність. На ряду із Андрієм Ярмоленком – це той гравець майстерність, якого не підлягає сумніву. З такими гравцями можна досягати результату. Як своєю майстерністю, так і словом у роздягальні вони можуть допомогти цій збірній стати дуже сильною командою.
Це моя ідея його запросити його в збірну. Я дивлюся матчі "Краковії". Знаю, що він нечасто грає і грає на іншій позиції. Але я повторюся: його майстерність, його розуміння гри, його досвід можуть допомогти. Треба вірити. Те, що його критикують, вважаю, що він ще свого слова не сказав", – сказав Ротань.
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.
Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.