Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 2208
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 15:59 3342
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 15:55 998
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:51 271
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:12 3021
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 860 2
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 412
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2298
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 630
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024
Вчора 22:39 718
Прямі трансляції

Ротань: Вірю в Коноплянку як у людину, і як в гравця

Сьогодні 17:55 247 0
Руслан Ротань пояснив виклик Євгена Коноплянки у збірну України
Ротань: Вірю в Коноплянку як у людину, і як в гравця
#Євген Коноплянка, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка здатний допомогти збірній України у поєдинку проти Англії.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань 

"Я як тренер вірю в Євгена. І вірю в те, що він ще не один раз принесе користь національній збірній України. Я вірю в нього і як в людину, і як у гравця. У нього є майстерність. На ряду із Андрієм Ярмоленком – це той гравець майстерність, якого не підлягає сумніву. З такими гравцями можна досягати результату. Як своєю майстерністю, так і словом у роздягальні вони можуть допомогти цій збірній стати дуже сильною командою.

Це моя ідея його запросити його в збірну. Я дивлюся матчі "Краковії". Знаю, що він нечасто грає і грає на іншій позиції. Але я повторюся: його майстерність, його розуміння гри, його досвід можуть допомогти. Треба вірити. Те, що його критикують, вважаю, що він ще свого слова не сказав", – сказав Ротань.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Нагадаємо, у лютому УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким ведуться переговори.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2298
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 3021
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно 2517
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2208
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3235
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 3342
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52950
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9214
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107069
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19643
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 238476
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28663