Ротань: Вірю в Коноплянку як у людину, і як в гравця

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка здатний допомогти збірній України у поєдинку проти Англії.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань

"Я як тренер вірю в Євгена. І вірю в те, що він ще не один раз принесе користь національній збірній України. Я вірю в нього і як в людину, і як у гравця. У нього є майстерність. На ряду із Андрієм Ярмоленком – це той гравець майстерність, якого не підлягає сумніву. З такими гравцями можна досягати результату. Як своєю майстерністю, так і словом у роздягальні вони можуть допомогти цій збірній стати дуже сильною командою.

Це моя ідея його запросити його в збірну. Я дивлюся матчі "Краковії". Знаю, що він нечасто грає і грає на іншій позиції. Але я повторюся: його майстерність, його розуміння гри, його досвід можуть допомогти. Треба вірити. Те, що його критикують, вважаю, що він ще свого слова не сказав", – сказав Ротань.