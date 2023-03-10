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Моурінью пропустить римське дербі через дискваліфікацію

Сьогодні 19:49 151 0
Моурінью пропустить римське дербі через дискваліфікацію

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не зможе керувати командою в наступних двох матчах Серії А.

Про це повідомляє IFTV.

Португальський тренер був дискваліфікований на два матчі за конфлікт з арбітрами під час зустрічі з Кремонезе (1:2).

Пізніше стало відомо, що апеляційний суд Федерації футболу Італії призупинив відсторонення.

Сьогодні з'явилася інформація, що справу дорозглянули й двохматчеву дискваліфікацію наставника Роми відновили.

Моурінью пропустить два найближчі тури Серії А з Сассуоло 12 березня та дербі Риму проти Лаціо 19 березня.

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