Моурінью пропустить римське дербі через дискваліфікацію

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не зможе керувати командою в наступних двох матчах Серії А.

Про це повідомляє IFTV.

Португальський тренер був дискваліфікований на два матчі за конфлікт з арбітрами під час зустрічі з Кремонезе (1:2).

Пізніше стало відомо, що апеляційний суд Федерації футболу Італії призупинив відсторонення.

Сьогодні з'явилася інформація, що справу дорозглянули й двохматчеву дискваліфікацію наставника Роми відновили.

Моурінью пропустить два найближчі тури Серії А з Сассуоло 12 березня та дербі Риму проти Лаціо 19 березня.