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Моурінью пояснив перемогу над Ювентусом

Сьогодні 10:40 229 0
Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Ювентусом
Моурінью пояснив перемогу над Ювентусом
Фото - gettyimages
#Моурінью, #Рома, #Ювентус

Джерело - dazn.com.

Рома змогла перемогти Ювентус завдяки своєму настрою на гру.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Ми не найкраща команда у світі, і для перемоги нам щоразу доводиться викладатися на повну. Я все ще не оговтався від поразки в матчі з Кремонезе. Ми перемогли Ювентус завдяки нашому настрою, а не тактичним змінам.

Ми з Аллегрі хороші друзі й часто листуємося. Тепер я маю поважати його розчарування та смуток, але мені дуже подобається його команда. І я вітаю їх, бо навіть з урахуванням 15-очкового штрафу вони досі небезпечні", - сказав Моурінью.

Раніше Рома обіграла Ювентус.

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