Моурінью пояснив перемогу над Ювентусом

Рома змогла перемогти Ювентус завдяки своєму настрою на гру.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Ми не найкраща команда у світі, і для перемоги нам щоразу доводиться викладатися на повну. Я все ще не оговтався від поразки в матчі з Кремонезе. Ми перемогли Ювентус завдяки нашому настрою, а не тактичним змінам.

Ми з Аллегрі хороші друзі й часто листуємося. Тепер я маю поважати його розчарування та смуток, але мені дуже подобається його команда. І я вітаю їх, бо навіть з урахуванням 15-очкового штрафу вони досі небезпечні", - сказав Моурінью.