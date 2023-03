Вінгер, який належить Шахтарю, Соломон - претендент на гравця місяця АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга визначилася з претендентами на звання Гравця місяця за підсумками лютого.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Півзахисник Фулгема, який належить Шахтарю, Манор Соломон (3 голи за 86 хвилин ігрового часу у 4 матчах);

Захисник Тоттенгема Емерсон Роял (1 гол, 3 сухі матчі команди з 4);

Нападник Лестера Келечі Іхеаначо (2 голи та 3 результативні передачі у 4 матчах);

Воротар Фулгема Бернд Лено (4 сухі матчі, 11 сейвів);

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд (5 голів у 4 матчах);

Форвард Астон Вілли Оллі Воткінс (4 голи у 4 матчах).

Голосування триватиме до 6 березня.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month nominees for February are… 🥁



🦊 @67Kelechi

⚪️ @Bernd_Leno

🔴 @MarcusRashford

⬜️ @Emerson_Royal22

⚪️ @Manorsolomon

🦁 Ollie Watkins#PLAwards | https://t.co/0NpXrrmUqD pic.twitter.com/wrpJvnhpuC