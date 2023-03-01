ФК Львів: 14 новачків та нові деталі історії з російським прапором

Джерело - Чемпіон.

Повернувшись із турецьких зборів, футбольний клуб "Львів" за підтримки офіційного партнера клубу Parimatch Ukraine представив журналістам та вболівальникам новачків команди. Їх, до слова, в колективу Олега Дулуба аж 14.

Натомість у зимове міжсезоння з "городянами" попрощалися десять гравців, а саме Борис Крушинський, Назар Нич, Віталій Бойко, Іван Пономаренко, Олександр Ільющенков, Михайло Шишка, Олександр Васильєв, Шина, Назар Муравський та Сергій Сімінін. Про Сімініна та Муравського офіційний сайт клубу повідомить найближчим часом.

Новачками команди стали: воротарі Валерій Юрчук та Олександр Рибка, захисники Олексій Дитятьєв, Ігор Габріель (Бразилія), Денис Кузик, Гільєрме (Бразилія), Траоре (Буркіна-Фасо), півзахисники Івіян Свржняк (Хорватія), Муріло Соуза (Бразилія), Леонардо Антоніо (Бразилія), Ахмед Алібеков, Олександр Беляєв, нападники Есеола та Ярослав Богунов. Більшість гравців клуб підписав на правах вільних агентів. Воротарів тренуватиме Микола Медін. Вболівальникам футболу навіть з маленьким стажем Миколу Медіна представляти не потрібно.

Найбільше у журналістів на пресконференції зацікавив вчинок новачка команди Олексія Дитятьєва на турецьких зборах. Там, нагадаємо, в одному з готелів Олексій разом з партнерами по команді зірвали російський прапор та викинули його у смітник. Олексій, жартома кажучи, цій історії додав нових барв: "Це не тільки моя заслуга, а й Есеоли та Ярослава Богунова". На сміх у залі Есеола додав: "Це був правильний вчинок".

Дитятьєва також запитали про рідне місто Нову Каховку, яке зараз в окупації:

"Люди вірять в ЗСУ і місто чекає на наших воїнів. Цивільним дуже важко, оскільки заблоковані усі гуманітарні коридори. У місті майже нічого не працює, мої родичі усі виїхали. Місто в окупації з перших днів війни, орки стріляють по цивільних".

Олександр Рибка доволі стримано і "по-робочому" відповів про капітанську пов’язку та конкуренцію в команді:

"Конкуренція нікому ніколи не заважала. Завдяки нашому "татові" (Миколі Медіну) ми зробимо все, щоб допомогти команді. Капітанська пов’язка? Її ще не відчув. Можу запевнити, що від себе зроблю усе можливе, щоб допомогти команді".

Головний тренер команди білорус Олег Дулуб говорив і білоруською, і українською. Відповідав доволі стримано, без особливих обіцянок. На запитання чи задоволений трансферами, відповів жартом.

"Жоден тренер не буде задоволений трансферами якими б вони не були (жартую). Непрості для хлопців були збори. Старалися їм довести свою модель гри, переглядали новачків. У першому колі чемпіонату ми недобрали шість очок. І це мінімум. На зборах награвали кістяк команди, мали добрі спаринги. Ті люди, що прийшли в команду, за рівнем майстерності ні чим не гірші, за тих, хто пішов. Втім, сезон дасть відповіді на усі запитання. Звичайно, нам хотілося б більше часу на підготовку команди, але змушені виходити з того календаря, який маємо. Цю команду ми зібрали фактично перед нашими третіми зборами", - сказав Дулуб.

Генеральний директор клубу Вадим Левчук подякував ЗСУ за можливість грати у футбол та команді за плідну роботу на зборах.

"Хто виграв конкуренцію, той сьогодні з нами, - каже Вадим Левчук. – ФК "Львів" - дружній колектив, про нас є хороші відгуки. Радий бачити в команді новачків, сподіваюся, у них та в команди все вийде у другому колі. Завдання у нас незмінне – збереження прописки в УПЛ, а влітку будуть уже інші завдання. Оцінку нашій роботі дадуть вболівальники. Домашні матчі команда планує грати на стадіоні СКІФ, однак є варіант, що деякі матчі у разі складних погодних умов команда зіграє на "Арені Львів".

Вадим Левчук також підтвердив роботу в команді Володимира Мазяра. Він відповідає, за словами Вадима Левчука, за селекційну роботу в команді.

На запитання про вчинок Дитятьєва на турецьких зборах Вадим Левчук відповів коротко:

"Вчинок Олексія позитивно вплинув на атмосферу в команді. Російський прапор біля нашого висіти не може. Наш клуб підтримує хлопців на передовій і ми хочемо, щоб нічого російського не було біля нас на тисячі кілометрів".

На завершення пресконференції вболівальники ФК "Львів" подарували новачкам команди марки з всесвітньовідомим висловом про російський військовий корабель.