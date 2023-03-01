Фаті зможе зіграти з Реалом

Фаті зможе вийти на поле у матчі Кубка Іспанії

Вінгер Барселони Ансу Фаті готовий до завтрашнього півфіналу Кубка Іспанії проти Реала.

Про це повідомляє Marca.

Фаті травмував коліно минулого четверга в матчі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (1:2) і через це пропустив гру 23-го туру Ла-Ліги проти Альмерії (0:1).

На сьогоднішньому тренуванні гравець був присутній, тож головний тренер Барси Хаві може розраховувати на його участь в найближчому Ель Класіко, яке відбудеться завтра, 2 березня.

Цього сезону Фаті взяв участь у 34 матчах Барселони в усіх турнірах і здійснив 10 гольових дій.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити вінгера Барселони Фаті.