Фаті зможе зіграти з Реалом

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Барселони Ансу Фаті готовий до завтрашнього півфіналу Кубка Іспанії проти Реала.
Про це повідомляє Marca.
Фаті травмував коліно минулого четверга в матчі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (1:2) і через це пропустив гру 23-го туру Ла-Ліги проти Альмерії (0:1).
На сьогоднішньому тренуванні гравець був присутній, тож головний тренер Барси Хаві може розраховувати на його участь в найближчому Ель Класіко, яке відбудеться завтра, 2 березня.
Цього сезону Фаті взяв участь у 34 матчах Барселони в усіх турнірах і здійснив 10 гольових дій.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити вінгера Барселони Фаті.