Левандовський пропустить матч з Реалом через травму

Джерело - Чемпіон.
Форвард Барселони Роберт Левандовський отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вказано, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля.
Строк відновлення не вказаний, але швидше за все, він не зможе зіграти у першому півфіналі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у четвер, 2 березня.
MEDICAL NEWS | First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2023