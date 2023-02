Левандовський пропустить матч з Реалом через травму

Форвард Барселони Роберт Левандовський отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вказано, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля.

Строк відновлення не вказаний, але швидше за все, він не зможе зіграти у першому півфіналі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у четвер, 2 березня.

MEDICAL NEWS | First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O