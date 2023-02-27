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Левандовський пропустить матч з Реалом через травму

Сьогодні 14:06 206 0
Вказано, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля
Левандовський пропустить матч з Реалом через травму
Фото: Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Роберт Левандовський отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вказано, що у нього розтягнення лівого підколінного сухожилля.

Строк відновлення не вказаний, але швидше за все, він не зможе зіграти у першому півфіналі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у четвер, 2 березня.

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