УАФ спростувала інформацію про відкликання апеляції на відсторонення Павелка

УАФ вдруге спростувала цю інформацію

Джерело - Чемпіон.

УАФ спростувала інформацію про відкликання Андрієм Павелком своєї апеляційної скарги про відсторонення від посади президента асоціації.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"До уваги ЗМІ! Знову! Інформація про відкликання апеляційних скарг на рішення суду щодо відсторонення президента УАФ Андрія Павелка з посади не відповідає дійсності. Апеляційні скарги на відповідну ухвалу Печерського райсуду м. Києва подані відповідно до передбаченої законом процедури та у відведений на це термін".

Павелко відкликав апеляцію на відсторонення від посади президента УАФ

"Дані з сайту Київського апеляційного суду, на які посилаються окремі ЗМІ, продовжуючи стверджувати про нібито відкликання апеляції, не містять наразі повної інформації. І вочевидь, вони згодом будуть оновлені. Президент УАФ Андрій Павелко продовжує виконувати свої посадові обв’язки. Просимо ЗМІ не вдаватися до маніпуляцій", - йдеться у повідомленні.

Раніше ці дані з’явилися на сайті Київського апеляційного суду.