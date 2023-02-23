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Павелко відкликав апеляцію на відсторонення від посади президента УАФ

Сьогодні 18:50 331 0
Павелко відсторонений від посади президента УАФ
Павелко відкликав апеляцію на відсторонення від посади президента УАФ
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - footballhub.com.ua.

Андрій Павелко відкликав свою апеляційну скаргу про відсторонення від посади президента УАФ.

Про це повідомляє Football Hub.

Причини наразі невідомі. Це означає, що ухвала Печерського суду про його усунення від посади очільника асоціації футболу набула законної сили, бо Павелко не вклався у терміни подачі апеляції (5 діб від 17 лютого).

17 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду Білоцерківець задовольнив клопотання слідчих про відсторонення Андрія Павелка на один місяць від посади президента УАФ.

На апеляцію, суддя виділив 5 діб. Після цього, рішення вступає в силу. Джерело вказує з посиланням на юристів, що термін на подачу апеляції може бути подовжений. І рахувати можна від дати отримання повного тексту рішення Білоцерківця. Його було проголошено 23 лютого. Відповідно, Андрій Павелко може просити суд про поновлення строку апеляції.  

Але, станом на сьогодні, 23 лютого, ухвала про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ вже набула законної сили. Тож, як мінімум, до моменту нової апеляції (він має на це право як мінімум до 27 лютого) буде вважатися відстороненим.

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